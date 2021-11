Batman - Bruce Wayne nie lepszy od seryjnego mordercy? Nowy opis zdradza konflikt Mrocznego Rycerza

Fot. Warner Bros

Batman to superbohaterski film, który pokaże widzom nową odsłonę Mrocznego Rycerza, w którego wcieli się Robert Pattinson. Dostarczony przez Warner Bros. opis zdradza, jak tym razem twórcy podeszli do ikonicznej postaci z komiksów DC. Wygląda na to, że ten Bruce Wayne będzie naprawdę w rozsypce. Zapowiedzi sugerowały, że tym razem widzowie otrzymają bardziej brutalną i awangardową wersję Batmana. Nowe streszczenie zdradza jednak, że bohater może mieć tak duży problem z utrzymaniem w ryzach swojej wściekłości, że widzi siebie w podobnym świetle co morderczego Człowieka-Zagadkę.

Batman jest awangardowym, wypełnionym po brzegi akcją thrillerem, który przedstawia Batmana w swoich wczesnych latach, mającego problem ze zrównoważeniem wściekłości ze sprawiedliwością, gdy bada niepokojącą zagadkę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson dostarcza intensywny portret Batmana jako zdesperowanego i rozczarowanego samozwańczego stróża prawa, który dochodzi do wniosku, że trawiący go gniew sprawia, że nie jest w niczym lepszy od bezwzględnego seryjnego mordercy, którego ściga.

W komiksach nie raz byliśmy świadkami tego, jak Batman obawia się tego, że przekroczy niewidzialną linię i stanie się zbyt podobny do złoczyńców, których ściga. Wygląda na to, że podczas seansu będziemy świadkami podobnego konfliktu.

