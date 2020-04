Batman vs. koronawirus. Po Meksyku jeździ Batmobil, który zachęca do kwarantanny

Koronawirus zbiera swoje śmiertelne żniwo na całym świecie. W walce z rozszerzającą się epidemią wykorzystujemy przeróżne środki - prawdopodobnie najbardziej skutecznym w chwili obecnej pozostaje domowa kwarantanna. Wiemy, że ta daje się mocno we znaki wielu osobom; co powiecie jednak na to, jeśli będzie Was do niej zachęcał sam Batman?

Jeden z cosplayerów Mrocznego Rycerza w ostatnich dniach porusza się po meksykańskim Monterrey i innych okolicznych miastach w Batmobilu. Z zamontowanych w pojeździe głośników zachęca czy nawet nakazuje przemieszczającym się po ulicach mieszkańcom, aby ci pozostawali w swoich domach. Mężczyzna w wywiadzie dla lokalnej gazety tak wyjaśnia przyczyny swojej akcji:

Dzisiaj widziałem na ulicach całe rodziny z dziećmi i to nawet pomimo faktu, że rząd kazał im zostać w domach. Wciąż możesz spotkać osoby, które zachowują się tak, jakby nic się wokół nich nie działo. Nie rozwiążę tej sytuacji na własną rękę, więc zachęcam dobrych ludzi z regionu Nuevo Leon do przyłączenia się do mnie i innych - bądźcie superbohaterami tak jak my. Zostańcie w domach. Doskonale rozumiem, że sytuacja jest skomplikowana, że ludzie są zdesperowani, zaczyna wrzeć. No cóż, włączcie telewizor, spędzajcie ten czas z rodziną. Wykorzystajcie ten czas najlepiej, jak to jest możliwe.

Zobaczcie nagranie z akcji cosplayera:

#BATMAN PATRULLA MONTERREY 🦇 En las calles del centro de #Monterrey se vio al Batimóvil patrullando y mandando un mensaje a la ciudadanía para resguardarse en sus casas y evitar la propagación del #coronavirus. pic.twitter.com/RNBeOJWGpp — Portal MX (desde 🏡) (@PortalMX_) March 28, 2020