Batman ma kolejnego rywala! DC Comics przedstawia nowego samozwańczego stróża prawa

DC Comics

DC przedstawia nową postać - oto Ghost-Maker! Pojawi się on w zeszytach #102 i #103. Gdy Gotham City będzie próbowało dojść do ładu po minionych wydarzeniach i Joker War, nowy samozwańczy stróż prawa, związany w jakiś sposób z Batmanem, wkroczy do akcji i spróbuje zostać nowym bohaterem miasta.

Ghost-Maker był zapowiadany przez scenarzystę Jamesa Tyniona IV kilka miesięcy temu. Tynion IV opisał go jako postać, która jest przeciwnikiem Bruce'a, ale niekoniecznie sam w sobie jest złoczyńcą. Wspomniał również, że jest kimś, kogo Bruce Wayne znał w czasach, gdy był jeszcze młodym mężczyzną podróżującym po świecie i trenującym, by stać się Batmanem.

Ghost-Maker pojawi się jako swoiste następstwo wydarzeń z Joker War. W numerze #102 spróbuje on obalić Batmana jako bohatera Gotham City. W jaki sposób postara się osiągnąć ten cel? Kto chowa się za maską? Jak poradzi sobie z nim Batman, jednocześnie pracując nad odbudowaniem Gotham?

Poniżej możecie zobaczyć grafiki przedstawiające nowego zamaskowanego mściciela.