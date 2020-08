The Batman - w nadchodzącym filmie Mroczny Rycerz będzie musiał zmierzyć się z traumą. Nowe szczegóły

fot. materiały prasowe

Mattson Tomlin to współscenarzysta filmu The Batman, w którym w rolę Mrocznego Rycerza wciela się Robert Pattinson. W wywiadzie z magazynem Den of Geek Tomlin ujawnił kilka szczegółów na temat tytułowej postaci. Film (nie po raz pierwszy) skupi się na osobistej traumie Bruce'a-Batmana. Ma jednak podejść do niej w świeży, wręcz zaskakujący sposób.

Punktem wyjścia Matta Reevesa jako twórcy zawsze są emocje. Zadaje pytanie: jaka jest dusza tej postaci? Przedstawiamy Batmana jako kogoś, kto przeszedł przez coś wstrząsającego. Wszystkie jego późniejsze decyzje nie są próbami ucieczki, a próbami stawienia czoła własnej traumie, reakcją na nią. Myślę, że film pochyla się nad tym w całkiem ekscytujący i zaskakujący sposób.

Wątek traumy Batmana nie jest niczym nowym, wygląda jednak na to, że tym razem możemy liczyć na powiew świeżości. A przynajmniej mamy taką nadzieję.

W obsadzie The Batman są Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

The Batman - premiera w październiku 2021 roku.