Batman - nadchodzi reboot serii Arkham? To może być początek uniwersum gier DC

Batman: Arkham to popularna seria gier o Mrocznym Rycerzu, której ostatnia odsłona zadebiutowała w 2016 roku. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się plotki i przecieki wskazujące na to, że gracze ponownie trafią do Gotham i staną do walki z przestępcami. Teraz takie informacje ujawnia również serwis Geeks WorldWide, powołując się przy tym na anonimowych informatorów.

Wynika z nich, że studio WB Montreal pracuje nad "miękkim rebootem" cyklu Arkham, który miałby zadebiutować już tej jesieni. Detale na jego temat są trzymane w tajemnicy, ale miałby on wprowadzić m.in. kooperację, kilku grywanych bohaterów (członków "Batrodziny"), a także Trybunał Sów, co pokrywa się z pewnymi wcześniejszymi plotkami. Twórcy podobno rozważali też stworzenie kontynuacji poprzednich gier, w której głównym bohaterem byłby Damian Wayne, ale ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano i projekt anulowano jeszcze przed jego oficjalnym ujawnieniem.

Co ciekawe, GWW wspomina też, że nowy Batman mógłby być początkiem większego uniwersum. Gracze mają otrzymać też nową grę od studia Rocksteady, a także produkcję z Supermanem - ta jednak nie została jeszcze "potwierdzona".

Jak zwykle w takich sytuacjach, do informacji tych należy podchodzić z dystansem. Warto jednak pamiętać, że plotki na temat nowych gier na podstawie komiksów DC pojawiają się w sieci regularnie. Wygląda więc, że coś faktycznie jest na rzeczy. Premiera gry z Batmanem jesienią również brzmi sensownie - mógłby być to jeden z tytułów startowych dla nowej generacji konsol, a twórcy czekają z zapowiedzią na prezentację urządzeń Sony i Microsoftu.