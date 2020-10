Batman nie jest już miliarderem i ma nowy dom. W jego związku z Catwoman też zaszła zmiana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W komiksach DC zakończyła się już Wojna Jokera. Przypomnijmy, że w ramach tego eventu Książę Zbrodni najpierw przejął całą fortunę Bruce'a Wayne'a, by następnie terroryzować Gotham City m.in. przy pomocy arsenału broni Mrocznego Rycerza. Choć krucjata złoczyńcy została ostatecznie powstrzymana, w życiu Zamaskowanego Krzyżowca i tak zaszły wielkie zmiany. Udowadnia to zeszyt Batman #101, pełniący rolę epilogu do wcześniejszego wydarzenia.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Catwoman zdołała odzyskać majątek bohatera i przekazać środki Luciusowi Foxowi. W najnowszej odsłonie serii ten ostatni i Batman wspólnie dochodzą jednak do wniosku, że przelanie pieniędzy na konto Bruce'a zwróci uwagę amerykańskiego rządu. W dodatku zarząd Wayne Enterprises podjął decyzję o usunięciu poprzedniego właściciela z firmy; protagonista otrzymał jedynie roczną wypłatę w zamian za to, że od tej pory będzie unikał jakichkolwiek kontaktów z przedsiębiorstwem. Innymi słowy: Bruce Wayne w chwili obecnej nie jest miliarderem. Co więcej, Fox informuje go, że jeśli tylko rozbije Batmobil, za naprawę będzie musiał zapłacić z własnych środków.

Batman #101 - plansze

Być może jeszcze istotniejsza zmiana zaszła w relacji Mrocznego Rycerza i Catwoman. Oboje stwierdzili, że w następstwie działań Jokera najlepiej będzie dać sobie roczną przerwę od związku. Bruce poprosił o ten czas, aby przeformułować swoje myślenie o walce z przestępczością w Gotham. Z kolei sama Selina ma obecnie na głowie inne problemy, które pojawiły się w jej życiu po obrabowaniu wpływowego złoczyńcy, Undebrokera. Nie zmienia to faktu, że na koniec spotkania obie postacie okazują sobie miłość.

Jakby tego było mało, Bruce podjął decyzję o przeprowadzce z Wayne Manor do zwykłej kamienicy w Gotham. Nowe życie rozpocznie już bez Alfreda.