Batman nigdy nie zabija. Teraz zrobił wyjątek - wytłumaczenie jest do bólu racjonalne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował 2. zeszyt serii DC vs. Vampires. Akcja tej opowieści rozgrywa się w alternatywnym świecie, w którym nowy, tajemniczy przywódca krwiopijców dąży do unicestwienia ludzkości i wszystkich ziemskich herosów. Już w pierwszej odsłonie cyklu w wampira został przemieniony Hal Jordan aka Zielona Latarnia (który - na marginesie - otrzymał później zadanie zabicia Flasha). Teraz poznaliśmy informacje na temat losów Rodziny Batmana.

I tak Mroczny Rycerz zaczął przygotowywać swoich najbliższych sojuszników do wojny z krwiopijcami. Najpierw sprawdził, czy którykolwiek z nich nie jest zakamuflowanym szpiegiem przeciwnika, dolewając do ich napojów odrobinę wody święconej. Następnie Batman zadecydował o chwilowym zerwaniu z charakterystyczną dla siebie zasadą niezabijania. Gdy Nightwing pyta dawnego mentora o to, czy ten oczekuje od swoich kompanów mordowania wampirów, Zamaskowany Krzyżowiec stwierdza:

Nie możesz ich zabić. Oni już nie żyją.

Intrygujące doniesienia docierają do nas również z drugiej serii DC, która powstała z myślą o tegorocznym Halloween. W zeszycie Task Force Z #2 do tytułowej drużyny antybohaterów i złoczyńców, w skład której wchodzili wcześniej nieumarli Jason Todd aka Red Hood, Bane, Man-Bat, Mr. Bloom i Arkham Knight, dołączył wracający do świata żywych Deadshot. Jest to o tyle zaskakujące, że w cyklu Suicide Squad ze scenariuszem Toma Taylora został on zabity przez Czarną Maskę.

Zobaczcie plansze z obu serii:

DC vs. Vampires #2 - plansze