Deathstroke na tle tęczy i jednorożcu. Slade Wilson w nowej zbroi zostanie królem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Deathstroke Inc. to seria, która próbuje zmienić odbiór postaci Slade'a Wilsona wśród fanów DC. Tytułowy antybohater wraz z Black Canary został w niej szpiegiem pracującym dla tajemniczej organizacji T.R.U.S.T.; eliminując kolejne zagrożenia, jak choćby walcząc z niebezpiecznym Cyborg Supermanem, protagonista stara się dowieść, że w rzeczywistości więcej w nim z herosa niż ze złoczyńcy. W najbliższej przyszłości Wilsona czekają naprawdę nietypowe przygody.

I tak w 3. zeszycie cyklu Deathstroke stawi czoło Królowej Bajek, która przeniosła odwieczną przeciwniczkę Wonder Woman o przydomku Cheetah do magicznego wymiaru. Wchodząc do niego Slade otrzyma nie tylko zupełnie nową zbroję i miecz, ale i wyłaniającego się na tle tęczy jednorożca, który będzie pomagał protagoniście przemierzać baśniową krainę.

Na tym jednak nie koniec. W 6. odsłonie serii, tuż po ujawnieniu "szokującej informacji" na temat T.R.U.S.T., Deathstroke zostanie przywódcą wielkiej armii, a oficjalny opis fabuły informuje także o "nadchodzących rządach króla" Slade'a Wilsona - na razie nie jest jasne, czy protagonista wykorzysta nowe położenie życiowe do czynienia dobra.

Zobaczcie plansze ze zbliżających się zeszytów serii - na jednej z ostatnich grafik prezentujemy wizerunek króla Deathstroke'a:

Deathstrone Inc. #3 - plansze