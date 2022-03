Batman online: data premiery w HBO Max ujawniona

fot. materiały prasowe

Kiedy premiera Batmana w HBO Max? Dzięki błędowi technicznemu na stronie HBO do sieci trafiła data premiery filmu w VOD. Ma ona nastąpić 19 kwietnia 2022 roku w krajach, w których HBO Max jest dostępne. Nie jest to też zaskoczenie, bo jak informowaliśmy w lutym podając tę samą datę, to jest zgodne z planem, aby filmy Warner Bros. pojawiały się w HBO Max 45 dni po premierze w kinach. Film będzie dostępny bez żadnych dodatkowych opłat.

Batman - premiera w HBO Max

Dzięki temu, że platforma HBO Max jest w Polsce, fani Mrocznego Rycerza w naszym kraju również będą mogli go obejrzeć. W takim sposób każda kinowa produkcja Warner Bros będzie trafiać do platformy. W grudniu zeszłego roku o takim modelu wypuszczania produkcji Warner Bros. zapewniał CEO firmy WarnerMedia, Jason Kilar - wówczas wyjawił on, że dany film najpierw przez pełne 45 dni będzie wyświetlany na ekranach kin w poszczególnych krajach, by później trafić do oferty HBO Max.

fot. deadline.com

Do tej pory Batman zebrał w kinach w Ameryce Północnej aż 252,5 mln dolarów. Szacuje się, że przez brak konkurencji do końca marca powinien dobić do kwoty 400 mln dolarów. Ze świata zebrał 226,8 mln dolarów. Niebawem powinien dobić do kwoty 500 mln dolarów z całego świata. Budżet to 200 mln dolarów.

