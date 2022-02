Batman - kiedy premiera na HBO Max w Polsce? Data może być już znana

Warner Bros.

Dziś oficjalnie potwierdzono datę premiery HBO Max w Polsce. Przypomnijmy, że platforma wystartuje w naszym kraju 8 marca, a koszt miesięcznej subskrypcji ma wynosić 29,99 zł miesięcznie. Istotne jest jednak to, że do 31 marca użytkownicy serwisu będą mogli skorzystać z promocji, dzięki której zaoszczędzą 33% ceny wyjściowej - stanie się tak przy wybraniu opcji nieprzerwanej miesięcznej subskrypcji. Z kolei dotychczasowi abonenci HBO GO zostaną automatycznie przeniesieni do HBO Max; w ich przypadku koszt usługi ma wynosić 19,99 zł miesięcznie.

W toku analizy powyższych informacji może umknąć fakt, że start HBO Max w naszym kraju pozwala również określić daty premier kilku głośnych produkcji od studia Warner Bros. z długo wyczekiwanym Batmanem na czele.

Batman - data premiery na HBO Max w Polsce

W oficjalnym komunikacie prasowym zapowiadającym pojawienie się HBO Max w naszym kraju możemy przeczytać, że podobnie jak w innych państwach filmy Warner Bros. trafią do oferty serwisu (i to bez żadnych dodatkowych opłat) "45 dni po lokalnej premierze kinowej". Innymi słowy: Batman w reżyserii Matta Reevesa powinien zadebiutować w polskim HBO Max we wtorek, 19 kwietnia 2022 roku. W grudniu zeszłego roku o takim modelu wypuszczania produkcji Warner Bros. zapewniał CEO firmy WarnerMedia, Jason Kilar - wówczas wyjawił on, że dany film najpierw przez pełne 45 dni będzie wyświetlany na ekranach kin w poszczególnych krajach, by później trafić do oferty HBO Max.

Przypomnijmy, że Batman trafi do polskich kin w piątek, 4 marca 2022 roku.