Batman nie zarobi dużo w Chinach. Koronawirus na to nie pozwoli

fot. materiały prasowe

Batman jest pierwszą komiksową superprodukcją, która trafi do chińskich kin i niestety prognozy box office nie są najlepsze. Do tego spadły w stosunku do tych sprzed jakiegoś czasu. Według The Hollywood Reporter wynoszą one obecnie 15-20 mln dolarów.

Box office - Chiny zamykają kina

Powodem problemów Batmana w Chinach jest koronawirus. Po raz pierwszy od wybuchu pandemii kraj zmaga się ze wzrostem zakażeń na poziomie, który był tam obecny w 2020 roku. Władze więc stosują te same środki, by zatrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. Efektem tego 30% chińskich kin została tymczasowo zamkniętych.

James Li z firmy analitycznej Fanink z Pekinu twierdzi, że Warner Bros. będzie mieć szczęście jeśli zarobią 7-8 mln dolarów. Tłumaczy, że problem z kinami jest taki, że zostały one zamknięte w połowie z największych metropolii, które najchętniej oglądają amerykańskie kino.

Zdaniem Li marka Hollywood ucierpiała przez ostatnie dwa lata z różnych powodów, co też ma wpływ na niższe wpływy. Jego zdaniem trzeba tutaj bardzo mocnego marketingu, aby odbudować zainteresowanie chińskiego widza.

Batman do tej pory zebrał 472,2 mln dolarów z całego świata przy budżecie 200 mln dolarów.

