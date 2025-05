La Quimera wraca na Steam. Tym razem we wczesnym dostępie

Reburn

Reklama

Dwa tygodnie temu La Quimera miała trafić na Steam, ale w ostatniej chwili — tuż po pojawieniu się niezbyt przychylnych recenzji — zdecydowano się opóźnić premierę. Twórcy przez długi czas milczeli i dopiero teraz postanowili ujawnić więcej szczegółów. Na przesunięcie debiutu zdecydowano się ze względu na problemy techniczne oraz brak czasu na wprowadzenie wszystkich niezbędnych poprawek. Komunikat opublikowano dopiero teraz, ponieważ studio czekało z jego ogłoszeniem do momentu, aż będzie miało gotową aktualizację. Przyznają jednak, że było to błędem, który doprowadził do wielu nieporozumień i niejasnej sytuacji wokół produkcji.

Sama La Quimera trafiła do sprzedaży i jest już dostępna na platformie Valve, jednak... w ramach wczesnego dostępu. Ten ma potrwać nawet 18 miesięcy, a w tym czasie deweloperzy zamierzają rozwijać grę, dodając nową zawartość oraz wprowadzając poprawki na podstawie opinii graczy. A wygląda na to, że jest co poprawiać — na ten moment produkcja studia Reburn ma na Steamie recenzje określane jako „w większości negatywne”. Użytkownicy narzekają na nudną rozgrywkę, kiepską oprawę i optymalizację, a także bardzo mało zawartości. Dostępne w aktualnej wersji misje można ukończyć w zaledwie 3 godziny.