Batman - Paul Dano o roli Riddlera. Wczuł się tak bardzo, że miał problemy ze snem

fot. Warner Bros.

Edward Nashton, znany jako Riddler to główny czarny charakter filmu Batman. Wciela się w niego Paul Dano. W rozmowie z Entertainment Weekly wspomina, że praca nad tą postacią była bardzo wymagająca, a niektóre sceny były tak intensywne emocjonalne, że trudno było mu wyjść ze swojej roli.

Paul Dano o Batmanie

- Jest taka scena z postacią Petera Sarsgaarda. Była bardzo intensywna. Bywały noce, w których nie spałem tak dobrze, jakbym chciał, bo trudno było wyjść z roli. Wejście w taką postać wymaga wiele energii i musisz to utrzymywać, gdy już do tego dojdziesz, bo wychodzenie i wchodzenie w rolę jest bardzo wymagające.

Sam reżyser wcześniej zapowiadał, że Paul Dano to kameleon. Mamy na ekranie zobaczyć, jak ta postać jest wewnętrznie psychicznie torturowana i przez co przechodzi. Według reżysera aktor obrazuje to wyjątkowo.

Batman - Alfred

Batman - wideo o kulisach

W filmiku kilka nowych scen i aktorzy opowiadający o filmie.

Kobieta Kot - będzie serial?

Matt Reeves, reżyser i scenarzysta Batmana przyznał, że rozmawiał z HBO Max o spin-offie filmu o postaci Kobiety Kota w wykonaniu Zoe Kravitz. Sugeruje, że wiele od rozbudowy świata Batmana będzie zależeć to, jak widzowie go odbiorą. Mają wiele pomysłów na kolejne historie. A już wiemy, że niektóre z nich HBO Max realizuje. Kobieta Kot była tematem rozmów, ale reżyser niczego nie potwierdza, że cokolwiek zostało zamówione. Być może po sukcesie filmu ruszą oficjalne zapowiedzi.

Batman - premiera 4 marca w kinach.

