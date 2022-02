Batman - wyciekła pełna lista obsady. Może potwierdzać kultową postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wyciek PDFa z pełną listą osób zaangażowanych w produkcję Batmana wydaje się prawdziwy. Wygląda jak typowy materiały prasowy, jakich wiele otrzymują dziennikarze. Jednak nadal traktujmy to jako plotkę i to spoilerową!

Batman - obsada

Na liście widzimy, że Barry Keoghan nie gra policjanta z Gotham, jak oficjalnie ogłoszono, ale niewidocznego więźnia w Arkham. Biorąc pod uwagę informacje z pokazu testowego, o których pisaliśmy w grudniu 2021 roku, wydaje się to więc potwierdzeniem faktu, że Barry Keoghan tak naprawdę gra nowego Jokera. Plotki i przecieki (między innymi potwierdził to brat aktora w usuniętym wpisie w mediach społecznościowych) mówią otwarcie, że to będzie nowy Joker. Być może jest on planowany na potencjalny sequel.

Lista potwierdza też, że poza młodym Brucem Waynem zobaczymy też młodego Riddlera. To może być kolejne potwierdzenie ich związku w przeszłości, co prawdopodobnie jest motywacją dla działań złoczyńcy.

Zobaczym też Thomasa i Marthę Wayne'ów. W te role wcielą się odpowiednio Luke Roberts oraz Stella Stocker.

https://twitter.com/Bat_Source/status/1494037298043764737

Batman - temat muzyczny Kobiety Kota

Do sieci trafiła nowa próbka soundtracku. Michael Giacchino po pokazanie tematów Batmana i Riddlera, tym razem ujawnia muzykę ilustrującą Catwoman.

Batman - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 4 marca 2022 roku. Ustalono też premierę w Chinach na 18 marca. Będzie to pierwszy superbohaterski film z premierę od czasu Wonder Woman 1984.

