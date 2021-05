Batman: Reptilian - rysunki w nadchodzącym komiksie to arcydzieło. Oceńcie sami

cbr.com/Liam Sharp/DC

W marcu DC zapowiedziało powstanie nowej serii Batman: Reptilian, która ukaże się w skierowanym do dorosłych czytelników cyklu Black Label. Za jej powstanie odpowiadają Garth Ennis, znany m.in. jako współautor komiksowych The Boys, oraz wielokrotnie nagradzany rysownik Liam Sharp. Już po pierwszych materiałach promocyjnych można było wnioskować, że ten ostatni wspiął się na wyżyny swoich umiejętności - potwierdzają to najnowsze prace, które właśnie przedstawił serwis Comic Book Resources.

Poniższe plansze pochodzą z pierwszego zeszytu opowieści; w sieci nie brakuje zachwytów nad ilustracjami - część komentatorów przekonuje, że Reptilian może być "jednym z najlepiej narysowanych komiksów superbohaterskich ostatnich lat". Spójrzcie sami:

Batman: Reptilian #1 - plansze

Z zapowiedzi komiksu wynika, że w Gotham City pojawi się tajemniczy morderca, który weźmie na celownik największych wrogów Batmana, wśród nich Jokera, Catwoman, Pingwina, Two-Face'a i Mr. Freeze'a. Biorąc pod uwagę tytuł historii część odbiorców zakładała, że oprawcą okaże się Killer Croc, jednak DC wykluczyło już taką możliwość.

Zeszyt Batman: Reptilian #1 ukaże się na amerykańskim rynku 22 czerwca.