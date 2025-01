"Kapitan Ameryka to mój Oscar." Anthony Mackie o swojej karierze aktorskiej i roli Sama Wilsona

Fot. Marvel Comics

W trakcie wywiadu dla Esquire Anthony Mackie został zapytany o przebieg swojej kariery pod względem sukcesów i porażek w sezonie nagród. Główny aktor filmu Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat zdecydował się wytłumaczyć swoje podejście do wyróżnień.

Wiem, że miałem przynajmniej cztery role, które mogłyby zostać nominowane – jeśli nie do Złotego Globu, to do Oscara albo Emmy. Ale teraz Kapitan Ameryka to mój Oscar. Nikt tak naprawdę nie widzi tego, co się z tym wiąże. Kiedy wychodzę z tego hotelu, nie wychodzę jako Anthony Mackie. Wychodzę jako Kapitan Ameryka.

To, jak długo Sam Wilson będzie dzierżył tarczę, pozostaje kwestią otwartą. Kolejny solowy film zależy od sukcesu filmu Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat, a w mediach krążą doniesienia, że Chris Evans ma powrócić do swojej klasycznej roli w Avengers: Doomsday. Aktor zaprzeczył tym plotkom, a Anthony Mackie twierdzi, że nic nie wie o ewentualnych planach powrotu poprzednika.

Rozmawiałem z Chrisem kilka tygodni temu i wtedy to nie było w planach. Przynajmniej nic mi o tym nie powiedział, a przecież wprost go zapytałem: "Wiesz, mówią, że sprowadzają wszystkich do tego filmu. Wracasz?" Dopiero mój menedżer mi to potwierdził. Powiedział: "Chris chyba wraca. To wszystko, co wiem. Nie widziałem żadnego scenariusza."

Bracia Russo zdają się stawiać Kapitana Mackiego w centrum uwagi. Sam aktor stwierdził, że jego postać reprezentuje ważne miejsce w zespole Avengers i historia w jakiś sposób o to zahaczy.