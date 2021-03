Batman: Reptilian - nowy zabójca zapoluje na złoczyńców. Twórca The Boys szykuje bombę

Cully Hamner/DC

W czerwcu na amerykańskim rynku zadebiutuje pierwszy zeszyt nowej miniserii Batman: Reptilian, która ukaże się pod szyldem DC Black Label. Jej twórcami są scenarzysta Garth Ennis, współautor komiksowych The Boys, oraz niezwykle ceniony rysownik Liam Sharp. Już sam ten duet artystyczny może gwarantować historię na najwyższym poziomie, jednak jeszcze bardziej umysły fanów rozpala to, co zobaczymy w opowieści.

Z oficjalnego opisu fabuły wynika bowiem, że w Gotham pojawi się zupełnie nowy złoczyńca (wykluczono opcję, że będzie nim Killer Croc), który - jak wynika z materiałów promocyjnych - weźmie na celownik największych przeciwników Mrocznego Rycerza: Jokera, Catwoman, Two-Face'a, Pingwina i Mr. Freeze'a.

Co wywołuje strach w sercach tych, którzy terroryzują Gotham? Wcześniej był to Batman, jednak coś bardziej przerażającego niż zwykły człowiek zaczęło prześladować mrok. (...) Jak brutalny musi być potwór, który poluje na marzenia innych potworów?

Zobaczcie plansze z komiksu:

Batman: Reptilian #1 - okładka

Pierwszy zeszyt Batman: Reptilian zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 22 czerwca. Cały cykl będzie złożony z 6 liczących sobie 32 strony odsłon. Wiemy też, że autorem jednej z okładek alternatywnych zostanie legendarny Bill Sienkiewicz.