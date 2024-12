Koniec filmów Marvela od Sony? Kraven Łowca może być ostatnim

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi The Wrap, powołując się na swoje źródła, Sony Pictures podjęło decyzję o zakończeniu prób stworzenia uniwersum opartego na komiksach o Spider-Manie. Chodzi o postacie z powiązane ze Spider-Manem, do których studio posiada prawa. Do tej pory powstały filmy takie jak Morbius, Madame Web oraz trzy części Venoma. Jedynie ostatnia seria okazała się dochodowa, choć wszystkie produkcje zebrały fatalne recenzje. Według prognoz Kraven Łowca podzieli los Morbiusa i Madame Web, przynosząc straty finansowe.

Koniec filmów Marvela od Sony?

Informator twierdzi, że Sony w tej chwili nie zamierza kontynuować tworzenia filmów o pobocznych postaciach z uniwersum Spider-Mana. Studio ma zamiar skupić się na Spider-Manie 4, animacji Spider-Man: Beyond the Spider-Verse oraz serialu Spider-Noir, opowiadającym o alternatywnej wersji Pajączka.

- Największym problemem spin-offów z uniwersum Spider-Mana od Sony był brak kontroli jakości. Filmy są słabej jakości. Brak nadzoru w połączeniu z historiami, których nikt nie chciał, jak w przypadku Madame Web, prowadzi do sytuacji, w której wszyscy przegrywają. Być może nadszedł czas, aby Sony skupiło się na innej własności intelektualnej, która mogłaby posłużyć jako podstawa nowej franczyzy – powiedział jeden z dwóch informatorów The Wrap.

Każdy film z tzw. Spider-Verse zebrał fatalne recenzje krytyków i widzów. Nawet seria Venom, mimo komercyjnego sukcesu, z każdą kolejną częścią była gorzej oceniana. Spekuluje się, że dla Sony punktem zwrotnym były wyniki Venoma 3, który zarobił 472,7 mln dolarów przy budżecie 120 mln. Choć wynik jest porównywalny z Venomem 2 (506,8 mln), pozostaje daleko w tyle za pierwszą częścią (856 mln). Prognozy dotyczące box office Kravena Łowcy tylko pogłębiają problem – otwarcie filmu ma wynieść maksymalnie 20 mln dolarów, przy budżecie 110 mln. Będzie to najgorszy wynik ze wszystkich filmów uniwersum. Widzowie więc "zagłosowali portfelem", co prawdopodobnie zmusiło Sony do zmiany strategii, która zakłada skupienie się na Spider-Manie, a nie na postaciach pobocznych.

Sony Pictures nie komentuje doniesień i oficjalnie nie ogłosiło końca planów. Na pewno nie zrobi tego przed premierą Kravena Łowcy, gdyż takie oświadczenie zniszczyłoby i tak niewielkie zainteresowanie, jakie film mógłby wzbudzić.