Batman - Robert Pattinson o pracy nad rolą głównego bohatera filmu

Warner Bros.

Trwa praca na planie widowiska Batman. Robert Pattinson, który wciela się w filmie w tytułowego bohatera udzielił wywiadu Vanity Fair France. Aktor opowiedział w rozmowie o procesie kreowania przez niego postaci. Wyjawił, że jest to bardziej złożona rzecz niż to ma miejsce w mniejszych filmach, w których brał udział. Porównał to do jego pracy przy widowisku Tenet. Mówi, że ta tajemnicza i wrażliwa część aktora musi zmierzyć się z wagą ogromnego projektu. Pattinson powiedział również, że musi stawić czoła tym niektórym przesadnym oczekiwaniom ludzi i przekształcić to w dialog w swoim wnętrzu. Powiedział, że najpierw patrzy na postać i myśli, co może z nią zrobić, jak umieścić w niej niuanse, aby stała się bardziej złożona. Stwierdził, że Batman to taka rola, w której musiał nauczyć się lepiej odgrywać niejednoznaczność. Nie da się go zagrać w jednym tonie. To postać, która potrafi żyć w dwóch stanach jednocześnie.

fot. Warner Bros.

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. Mroczny Rycerz w filmie zmierzy się z Człowiekiem-Zagadką.

W obsadzie Batmana znajdują się oprócz wspomnianego Pattinsona również Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu 4 marca 2022 roku.