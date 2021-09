Czy Batman uprawia seks z nietoperzami? Harley Quinn żartuje z usuniętej sceny z Catwoman

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Donosiliśmy Wam już o planach twórców serialu animowanego Harley Quinn, którzy w 3. sezonie produkcji chcieli pokazać scenę seksu oralnego pomiędzy Batmanem a Catwoman. Sekwencja okazała się na tyle kontrowersyjna dla decydentów z Warner Bros., że nie dali oni zielonego światła na jej ekspozycję na ekranie; później na ten sam temat długo dyskutowano na Twitterze, a swoje trzy grosze do całej sprawy wtrącił nawet Zack Snyder. Teraz DC postanowiło do niej wrócić.

Na amerykańskim rynku w październiku ukaże się komiks Harley Quinn: The Animated Series: The Eat. Bang! Kill. Tour #2, pokazujący przygody tej samej wersji antybohaterki, którą mamy okazję oglądać w animacji. Harley i Poison Ivy zamierzają udać się na miesiąc miodowy; to właśnie dlatego składają wizytę Catwoman, która miałaby w trakcie ich podróży zająć się ukochanymi hienami Quinn, Bobem i Lou. Sytuacja zmienia się jednak jak w kalejdoskopie: cała trójka żeńskich postaci zostaje zaatakowana przez komisarza Jima Gordona, a na miejsce ostatecznie przybywa sam Batman.

Harley, zdając sobie sprawę z nadejścia Mrocznego Rycerza, zaczyna zastanawiać się nad tym, czy heros uprawia seks z nietoperzami. Catwoman odpowiada, że nie, dodając po chwili: "Fanem kotów też nie jest" - zwróćcie uwagę na miny Harley i Poison Ivy po tym wyznaniu:

Harley Quinn: The Animated Series: The Eat. Bang! Kill. Tour #2 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że DC postanowiło w ten sposób zażartować z kontrowersji, jakie powstały wokół sceny seksu Batmana i Catwoman. Co ciekawe, pod wpisami przedstawiającymi powyższą sekwencję na nowo rozgorzała dyskusja o ewentualnym pokazaniu miłosnych igraszek Bruce'a i Seliny w serialu.