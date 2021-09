Marvel - znamy powód śmierci Doktora Strange'a? Jeśli to prawda, pokochacie go jeszcze mocniej

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel coraz mocniej skupia się na promocji nadchodzącego eventu Śmierć Doktora Strange'a - w miniony weekend ostatecznie potwierdzono, że w uniwersum Domu Pomysłów zadebiutuje nowy Najwyższy Mag. Wciąż nie wiemy jednak, dlaczego heros straci życie. Teraz pojawiła się przekonująca teoria na ten temat.

Wypływa on bezpośrednio z wydarzeń, które możemy obserwować w serii Amazing Spider-Man, zwłaszcza w jej 73. zeszycie. Przypomnijmy, że opowieść Nicka Spencera w wielu miejscach nawiązuje do słynnej historii One More Day, w której Peter Parker sprzedał swoją duszę Mefisto, aby tym samym ocalić ciocię May. W najnowszej odsłonie cyklu marvelowskie uosobienie szatana w końcu skonfrontowało się z Najwyższym Magiem.

Amazing Spider-Man #73 wyraźnie sugeruje, że Mefisto dąży do zawarcia nowej umowy ze Strange'em, która miałaby raz na zawsze zakończyć wymierzone w Petera działania Kindreda. Sęk w tym, że stawką najprawdopodobniej jest dusza samego Najwyższego Maga. Innymi słowy: musiałby on zginąć, aby uratować Parkera - po śmierci jego duszą zawładnąłby z kolei Mefisto.

Spójrzcie sami:

Amazing Spider-Man #73 - plansze

Doktor Strange już od jakiegoś czasu dąży do ocalenia Spider-Mana od wpływu Mefisto i Kindreda. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że marvelowski szatan, mówiąc o umowie, wspomina o "czystej" duszy - trudno założyć, aby ta Najwyższego Maga, naznaczona nieustannym bojem z siłami ciemności, mogłaby być za takową uznana.