Trybunał Sów po raz pierwszy w uniwersum animacji Batman. Tak wygląda Talon

Do sieci trafiły materiały promujące zeszyt Batman: The Adventures Continue Season Two #1, kolejny komiks, który jest osadzony w tym samym uniwersum co legendarny serial Batman, emitowany pierwotnie w USA w latach 1992-1995. Warto zwrócić uwagę, że jednym z autorów tej historii jest Paul Dini, współtwórca słynnej animacji. Na fanów franczyzy czeka nie lada gratka: do świata kreskówkowego Mrocznego Rycerza po raz pierwszy wkroczą Talon i Trybunał Sów.

Przypomnijmy, że grupa złoczyńców zadebiutowała w komiksach dopiero w 2011 roku, pełniąc niezwykle ważną rolę w erze New 52. W stosunkowo krótkim czasie zyskała ona jednak na tyle dużą popularność, że dziś jej członków uznaje się za jednych z najważniejszych przeciwników Zamaskowanego Krzyżowca.

W The Adventures Continue Season Two #1 Talon zabije burmistrza Gotham, Hamiltona Hilla - Batman i komisarz Gordon zaczną prowadzić śledztwo w tej sprawie, a w ich rozmowie pojawi się nawiązanie do Trybunału. Nie jest na razie jasne, czy organizacja odciśnie trwałe piętno na całej serii.

Zobaczcie plansze, na których widzimy też wracającego do tego uniwersum Bostona Branda aka Deadmana: