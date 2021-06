Bruce Wayne i jego pieniądze, kapitalizm, ekologia. Ta debata od wczoraj podbija Twittera

DC/cbr.com

Od wczoraj na Twitterze trwa przybierająca coraz większe rozmiary dyskusja na temat tego, co Bruce Wayne powinien robić ze swoją fortuną. Serwisy popkulturowe donoszą, że w tym przypadku mamy już do czynienia ze swoistym trendem - do debaty raz po raz przyłączają się nowe osoby. Użytkownicy mediów społecznościowych zastanawiają się nad tym, czy komiksowy heros mógłby lepiej korzystać z pieniędzy i w skuteczniejszy sposób walczyć z przestępczością.

Punktem wyjścia do rozważań stała się kwestia działań, które Wayne powinien podjąć w celu rozwiązania problemów w Gotham za pomocą swojego majątku - tworzenia nowych miejsc pracy, dofinansowania ośrodków technologicznych, wpompowania pieniędzy w organizacje zajmujące się ochroną środowiska czy całkowitego przekazania posiadanych przez niego środków mieszkańcom miasta. Przeciwnicy tego typu pomysłów zauważają, że Batman w komiksowej rzeczywistości od lat prowadzi działalność filantropijną, a pozbycie się fortuny w żaden sposób nie przyczyni się do "uczynienia świata lepszym" w dłuższej perspektywie.

W niektórych wątkach debaty pojawiają się pytania o sens istnienia kapitalizmu i miliarderów; jeden z jej uczestników stwierdził nawet, że prawdziwym "problemem" jest majątek Tony'ego Starka - z jednej strony bogacza, z drugiej zaś przestępcy wojennego.

Oto przykładowe wpisy pochodzące z twitterowej dyskusji:

Majątek Bruce'a Wayne'a - dyskusja na Twitterze

