Batman - Mroczny Rycerz pojawi się w spin-offie filmu o policji Gotham?

fot. Warner Bros.

W 2022 roku do kin wejdzie Batman, nowe widowisko o Mrocznym Rycerzu, które reżyseruje Matt Reeves. Twórca odpowiada również za serialowy spin-off projektu, który ma opowiadać o policji Gotham City. Zapewne wielu fanów zastanawia się, czy Batman pojawi się w serialu. Casey Bloys, dyrektor HBO i HBO Max ds. treści w rozmowie z The Wrap wypowiedział się na temat powiązań filmu i serialu. Stwierdził, że Warner nie zamierza rezerwować postaci tylko do filmów lub telewizji. Między nimi powinna być pewna płynność. Wyjawił, że taki jest pomysł, aby w końcu doszło do crossoveru. Jednak nie zdradził, jakie konkretnie postacie z filmu mogłyby wystąpić w serialu.

Szczegóły filmu Batman nie są znane. W produkcji Mroczny Rycerz zmierzy się między innymi z Riddlerem, który sieje chaos w Gotham dokonując serii morderstw i zostawiając zagadki na miejscach zbrodni.

Warner Bros.

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu w USA 4 marca 2022 roku.