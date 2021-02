The Batman - w kogo wcieli się Rupert Penry-Jones? Aktor o spotkaniu z Colinem Farrellem, którego... nie rozpoznał

Warner Bros.

Brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i głosowy, Rupert Penry-Jones, potwierdził, że w filmie Batman wcieli się w Dona Mitchella, burmistrza Gotham City. Aktor przyznał też, że gdy pierwszy raz zobaczył na planie Colina Farrella, w ogóle go nie rozpoznał - tak przekonująca była jego charakteryzacja. Przypominamy, że Farrell w filmie Matta Reevesa gra Oswalda Cobblepota, jednego z największych antagonistów Batmana, znanego również jako Pingwin (choć w nadchodzącej produkcji złoczyńca nie będzie jeszcze nazywany tym pseudonimem).

Przyjechałem na plan i był tam jakiś facet - strasznie pewny siebie. Nie miałem pojęcia, kim on w ogóle jest. Był bardzo przyjacielski, opowiadał te wszystkie historie, a ja cały czas zastanawiałem się: "kim jest ten gość"? Pomyślałem, że to jakiś drugoplanowy aktor. Ciągle ze mną rozmawiał - był naprawdę miły. Dopiero po pewnym czasie zacząłem zauważać elementy związane z jego kostiumem. Miał usztywnioną nogę i te dziwne blizny na twarzy... Wówczas zacząłem się zastanawiać: "hm, to to całkiem sporo wysiłku włożonego w drugoplanowego artystę"... I wtedy zdałem sobie sprawę: "chwileczkę, ten facet musi grać Pingwina, o mój Boże, to Colin Farrell!" To było niesamowite - opowiedział Penry-Jones.

W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real.