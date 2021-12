Batman - studio testuje dwie wersje filmu. Mają one kluczową różnicę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według The Hollywood Reporter Warner Bros. przygotowało dwie różne wersje Batmana w reżyserii Matta Reeves. Na początku grudnia 2021 roku odbyły się pokazy testowe, które różnią się tajemniczym aktorem w jakiejś ciekawej roli. Ich źródła nie podają szczegółów, więc nie wiadomo, o kogo chodzi i o jaką postać. Decydenci mają już wszelkie dane z tych pokazów i niebawem ma zapaść decyzja, która wersja trafi do kin.

Najstraszniejszy Batman kina

Matt Reeves w rozmowie z magazynem Total Film zapowiedział, że jego Batman będzie najstraszniejszy z wszystkich, którzy pojawi się do tej pory na ekranie.

- To prawdopodobnie będzie najstraszniejszy Batman, jaki został zekranizowany, ponieważ przeraża to, co on robi.

Tłumaczy, że ten Batman jest uosobieniem gniewu i zemsty. A tak zapowiada sam film:

- To historia detektywistyczna, film akcji i thriller psychologiczny w jednym.

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu w USA 4 marca 2022 roku.

