Związek Clarka i Lois daleki od ideału? James Gunn o Supermanie niepozbawionym wad

fot. materiały prasowe

Reklama

Tego lata na fanów filmów o superbohaterach czeka prawdziwa uczta. Nie tylko zadebiutuje Fantastyczna Czwórka od Marvela, ale również wyczekiwany Superman, w którym w głównej roli występuje David Corenswet.

Superman - Lois z wątpliwościami

Film nie pokaże genezy Supermana. Ponadto zobaczymy w nim, że Clark Kent i Lois Lane (Rachel Brosnahan) już są w romantycznym związku. Jednak okazuje się, że para doświadcza pewne problemy. W najnowszej rozmowie z ABC reżyser James Gunn zdradził, na czym polegają.

On jest w niej zakochany. To ona musi się przekonać do tego związku, a nie on. Naprawdę widać, w którym miejscu w swoim życiu on jej potrzebuje.

Ta wersja człowieka ze stali będzie daleka od doskonałości, co potwierdził Gunn.

[Film jest] osobistą podróżą Supermana, co jest zupełnie nowe. To postać, która jest cholernie dobra, ale ma wady.

fot. materiały prasowe

Wypowiedź uzupełnił odtwórca głównej roli, David Corenswet.

To postać publiczna, symbol. Jest w tym element przedstawienia, ponieważ chce prezentować wizerunek spokoju i autorytetu. Chociaż nie zawsze tak się czuje, zawsze chce, aby inni ludzie czuli się tak jak Superman.

Aktor potwierdził również, że czerpał inspirację z komiksu All-Star Superman, a także ze swojego szwagra, który ma ponad 2 metry wzrostu i waży 122 kg, ale jest "najcichszym, najwspanialszym mężczyzną".

To właśnie stąd wziąłem charakter Clarka. Jest tak wielką postacią, ale rozpaczliwie stara się być tak mały i tak cichy, jak to tylko możliwe.

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w filmie występują: Nicholas Hoult jako Lex Luthor, Isabel Merced jako Hawkgirl, Nathan Fillion jako Green Lantern Guy Gardner i Anthony Carrigan jako Metamorpho.

Superman - zdjęcia, zwiastun, plakaty

Superman - zwiastun Zobacz więcej Reklama

Superman - premiera w kinach 11 lipca.

Czytaj więcej: James Gunn zapowiada pełny zwiastun do Supermana. Dlaczego to David Corenswet dostał rolę?