Batman wyrusza do Europy - jest jak taran. Nadchodzi nowa seria i złoczyńcy, których nie znacie

DC

DC oficjalnie zapowiedziało powstanie nowej miniserii komiksowej Batman: The Dark Knight, której autorami są Tom Taylor i Andy Kubert. Historia ma być złożona z 6 odsłon; starszy niż w wielu innych opowieściach Bruce Wayne wyruszy w niej do Wielkiej Brytanii, w której doszło do tragedii w tajemniczy sposób powiązanej z herosem. Zobaczymy zupełnie nowych złoczyńców: Equilibrium i Gentleman Ghosta. Wiele wskazuje także na to, że sojusznikami Mrocznego Rycerza staną się Knight i Squire, uznawani za brytyjskich odpowiedników Batmana i Robina.

W opisie fabuły czytamy:

Doświadczony Batman - z życiorysem pełnym złamanych kości, ale niezłamany na duchu - opuści Wayne Manor, by udać się na przerażającą, napakowaną akcją misję w Europie. Historia rozpocznie się od strasznej tragedii, do której doszło w Wielkiej Brytanii, a która będzie stanowić osobisty i śmiertelny komunikat dla Mrocznego Rycerza. Taki, który wywabi go z Gotham City i zmusi do śledztwa. Od momentu, gdy pojawi się w Europie, Batman zmierzy się z wymagającym dochodzeniem, nieznanymi wam przeciwnikami, a także zyska wsparcie w poszukiwaniu złoczyńcy znanego jako Equilibrium. Co znaczy napis "BATMAN 147" dla Bruce'a Wayne'a, ten, który pojawi się po katastrofie lotniczej - to wskazówka czy zagadka? A może kolejna zastawiona na Batmana pułapka?

Taylor zapewnia, że nadchodząca opowieść ma różnić się od wszystkich jego poprzednich prac poświęconych Batmanowi. Scenarzysta przyznaje, że pomysł na postać Equilibrium zrodził się w jego głowie już kilka dobrych lat temu - dopiero teraz zdecydował się go wykorzystać. Tak z kolei twórca opisuje Mrocznego Rycerza z nowej serii:

Jest nieco starszy i wolniejszy, ale wciąż efektywny. Ma mięśnie, masę i siłę, porusza się jak taran. W interakcje też wchodzi jak taran. Skupia się na jednej rzeczy w danym momencie. Ma misję, od której nie odwiedzie go cała horda przeciwników, nawet przerażający Gentleman Ghost. Choć historia eksponuje podstarzałego Batmana, pojawią się również retrospekcje pokazujące trenującego, młodszego Bruce'a Wayne'a w sposób, z którego do tej pory nie korzystano.

Zobaczcie materiały promocyjne:

Batman: The Dark Knight #1 - okładka

Zeszyt Batman: The Dark Knight #1 zadebiutuje 13 kwietnia.