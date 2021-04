Batman v Superman: scenarzysta atakuje Warner Bros. Zarzuca studiu pozbawienie filmu sensu

Warner Bros.

Chris Terrio dołączył do DC Universe, by przepisać scenariusz filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, ponieważ wcielający się w Batmana Ben Affleck miał co do pierwotnej wersji wiele wątpliwości. W wywiadzie z Vanity Fair twórca krytycznie wypowiedział się o decyzjach studia.

Terrio współpracował już z Affleckiem przy okazji Operacji Argo; scenarzysta jest zdania, że studio specjalnie sprowadziło właśnie jego, by uspokoił aktora. Pomyśleli: okej, mamy tego gwiazdora, który nie jest do końca przekonany, więc może sprowadzimy "jego człowieka"?

Scenarzysta, jak sam twierdzi, starał się nadać więcej sensu wojującym bohaterom, zmieniając ich walkę w metaforę podzielonej Ameryki, jednocześnie próbując naprawić elementy, które również uznał za bezsensowne lub obraźliwe. Przedstawiciele studia ostatecznie zażądali usunięcia aż 30 minut materiału, najpewniej dlatego, ze krótsze seanse oznaczają więcej pokazów, co najczęściej przekłada się na wyższe dochody. Terrio twierdzi, że ta decyzja sabotowała całą fabułę.

Gdyby wyciąć 30 minut z Operacji Argo, tak jak zrobiono w przypadku filmu Batman v Superman, fabuła nie miałaby żadnego sensu. Krytycy powiedzieliby: co za leniwy scenariusz, postacie nie mają motywacji, nie są spójne. I zgodziłbym się z tym.

Gdy dołączył do ekipy, stwierdził, że jedynym sposobem, by ta historia zadziałała, jest motyw zemsty lub koszmaru. Wpadł na pomysł historii, w której Bruce Wayne przeżywa traumę po niszczycielskiej potyczce Kryptończyków, która sprowadza na niego pewnego rodzaju szaleństwo. Staje się "kapitanem Ahabem, który nie słucha głosów rozsądku" - jak choćby Alfreda.

Nie chciałem robić sitcomu z historii, w której Batman i Superman próbują się pozabijać. Jeśli mam pracować nad tym filmem - zadeklarowałem - będzie ciemno, operowo i niewygodnie. Zack i ja mamy bardzo różne podejście do kręcenia filmów, ale od razu go polubiłem, ponieważ nie jest cyniczny i nie ukrywa swoich uczyć.

Terrio podkreślił, że nie może powiedzieć o Zacku złego słowa, ale inaczej sprawy mają się w związku z Warner Bros.

Byłem autorem draftów do filmu Batman/Superman, który nie został przeze mnie zatytułowany Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Nie nazwałem tak scenariusza. Właściwie poznałem tytuł filmu wraz z resztą świata - w internecie. Nie konsultowano się ze mną w tej sprawie i byłem zaskoczony jak każdy inny. Nigdy nie nazwałbym go Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Nie wiem dokładnie, kto stoi za tą nazwą, ale podejrzewam, że studio i marketingowcy. Pierwszy krok w budowaniu atmosfery niechęci do tego filmu.

Dalej kontynuował pełną goryczy wypowiedź:

Byłem dumny ze scenariusza, kiedy go ukończyłem, ale okazało się, że po usunięciu 30 minut, które dają postaciom odpowiednią motywację prowadzącą do punktu kulminacyjnego, film po prostu nie działa. Jak dowiedzieliśmy się z dwóch wersji Ligi Sprawiedliwości, nie można olać postaci i myśleć, że publiczność skupi się na efektach specjalnych.

Po BvS studio zajęło stanowisko, że film był zbyt mroczny i to był jego główny problem. Krytyka dotyczyła m.in. zbyt brutalnego, piętnującego złoczyńców Batmana. Terrio zauważył, że w projekcie scenariusza, który otrzymał, Batman oznaczał przestępców, a na dodatek kończył ten film napiętnowaniem Lexa Luthora. Sam Terrio był takiemu finałowi przeciwny, twierdził, że film nie może zakończyć się Batmanem kontynuującym skrajne zachowania, jak to, które jest równoznaczne z torturą, ponieważ oznaczałoby to popieranie takich działań ze strony autorów i brak jakiejkolwiek drogi przebytej przez bohatera, brak nowej perspektywy. Ostatecznie Batman uderzający w ścianę zamiast w Lexa był oznaką reformy Bruce'a w drodze do objęcia stanowiska zrównoważonego lidera, którego potrzebuje Liga Sprawiedliwości.

Warner Bros.

Scenarzysta odniósł się też do krytyki słów Lois Lane w jednej ze scen. Na początku filmu watażka zwraca się do bohaterki słowami: Nie powiedzieli mi, że to wywiad z kobietą. Lois odpowiada: Nie jestem kobietą, jestem dziennikarką. Jeden z recenzentów podał tę kwestię jako dowód głupoty i nieumiejętnego pisania postaci.

Cóż, postać Lois w filmie została zainspirowana dziennikarką Marie Colvin, która zginęła w Syrii. Moim zdaniem była jedną z najbardziej nieustraszonych dziennikarek w historii. Istnieje artykuł w Vanity Fair - Marie Colvin's Private War - gdzie można przeczytać, jak czeczeński watażka powiedział do dziennikarki: Nie podam ci ręki, bo jesteś kobietą. Colvin odpowiedziała: W tym pokoju nie ma kobiety, jest tylko dziennikarka. Tak więc to zdanie było moim hołdem dla niej. Ale teraz ta kwestia ma stanowić dowód na to, że nie rozumiem kobiet, dziennikarzy, ludzi i jestem gównianym scenarzystą.

Ostatecznie twórca powiedział, że ten "domek z kart", którym była kinowa wersja filmu, był pozbawiony sensu. Dodał, że ta historia od początku miała być mroczna i wie, że wielu ludziom to nie odpowiada - nie ma z tym problemu. Jednakże bolała go krytyka dotycząca scenariuszowej niespójności, bo gdy oddawał tekst do studia - tekst, z którego według wszystkich relacji każdy był zadowolony - wszystko prezentowało się inaczej i miało sens.