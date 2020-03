Batman z Arkham Knight w prestiżowej edycji. Fani DC będą wniebowzięci

Batman: Arkham Knight to gra z 2015 roku, a zarazem finał opowieści o Mrocznym Rycerzu od studia Rocksteady. Tytułowy heros miał tam bardzo charakterystyczny i efektowny kostium, przypominający ciężki i wytrzymały pancerz. Gracze mieli też możliwość zdobycia różnych jego wariantów, w tym stroju Prestige Edition ze złotym symbolem na klatce piersiowej. To właśnie on stał się wzorem dla nowej figurki Batmana od firmy Hot Toys.

Figurka wykonana jest w skali 1:6 i zawiera liczne punkty artykulacji, które pozwalają na sporo swobody przy ustawianiu jej w różnych pozach, co doskonale widać na ujawnionych zdjęciach. W zestawie nie brak też akcesoriów, które pozwalają na dodatkowe modyfikacje: w pudełku znajdzie się m.in. batarang, granat zamrażający, wyrzutnia linki z hakiem, a także wymienne twarze, pozwalające na zmianę miny Batmana.

Batman: Arkham Knight - figurka od Hot Toys

Cena figurki nie została jeszcze ujawniona, ale można spodziewać się, że będzie to dość kosztowny produkt. Premierę zaplanowano na drugi lub trzeci kwartał 2020 roku.