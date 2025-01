Denis Villeneuve nie powróci do Diuny po Mesjaszu. Tęsknota za Arrakis pokrzyżowała jego plany

fot. Warner Bros.

Diuna: Część druga to jeden z najlepiej ocenianych, szeroko komentowanych i popularnych filmów 2024 roku. Denis Villeneuve nie tylko powtórzył sukces pierwszego filmu z 2021 roku, ale zaoferował coś nawet lepszego. Na początku pojawiały się informacje o tym, że jest to ostatni film, który zostanie przez niego wyreżyserowany. Potem jednak reżyser zadeklarował się, że zamierza stworzyć jeszcze adaptację Mesjasza Diuny. Obecnie pracuje on nad scenariuszem do tej produkcji.

Denis Villeneuve porozmawiał z The Wrap o 2. części kinowej serii i planach na Mesjasza. Co go najbardziej zaskoczyło w całej przygodzie z Diuną?

Wydaje mi się, że największą niespodzianką dla mnie jest to, że nie chcę uciekać od Arrakis. To miejsce mnie nadal inspiruje. Myślałem, że po Diunie 2 będę potrzebować przerwy. Planowałem nakręcić kilka filmów, porobić innych rzeczy, a potem dopiero wrócić do Mesjasza Diuny, ale obrazy z Arrakis ciągle wracały mi do głowy. Nadal mam wielki apetyt. To największa niespodzianka dla mnie. To, że ciągle chcę wrócić na Arrakis.

Reżysera zapytano o to, czy będzie to jego ostatni powrót do świata Diuny. Odpowiedział:

Tak. Kolejny byłby już niezdrowy.

