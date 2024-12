Batman 2 znów opóźniony. Będziemy musieli dłużej poczekać!

fot. Warner Bros.

Reklama

Batman 2 w reżyserii Matta Reevesa został po raz drugi bardzo opóźniony. Poprzednią premierę przesunięto na 2 października 2026 roku, a teraz opóźniono ją jeszcze o rok – nowa data to 1 października 2027 roku. Prace nad filmem rozpoczną się później, niż planowano.

Batman 2 opóźniony

Według Deadline, prace na planie ruszą pod koniec lata 2025 roku. W związku z tym, że szefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran, chcą zapewnić widzom wysoką jakość, czas na postprodukcję musi być dłuższy niż zaledwie kilka miesięcy. Stąd decyzja o przesunięciu daty premiery, ponieważ duża liczba efektów specjalnych będzie wymagała czasu na dopracowanie.

Batman był jednym z pierwszych hitów po pandemii koronawirusa, zbierając 772 mln dolarów na całym świecie. Doczekał się spin-offu w postaci serialu Pingwin, którego zakończenie miało wprowadzić do fabuły nowego filmu. Serial zebrał świetne recenzje i osiągnął dobre wyniki oglądalności. W wyniku opóźnienia Batmana 2 nie możemy liczyć na drugi sezon Pingwina, ponieważ powiązania fabularne są zbyt duże, by mógł on powstać przed premierą filmu.

Wątki z Harry’ego Pottera, których zabrakło w filmach, a serial może to naprawić

Pierwotną datę 2 października 2026 roku przejmuje nowy, niezatytułowany projekt Alejandro Gonzaleza Inárritu z Tomem Cruise'em w roli głównej.

Zamieniono również premiery dwóch innych tytułów. Mickey 17 pojawi się 7 marca 2025 roku, a Sinners został przesunięty na 18 kwietnia 2025 roku. Ten drugi potrzebuje więcej czasu na dopracowanie postprodukcji.

Matt Reeves wciąż pracuje nad scenariuszem Batmana 2. James Gunn w grudniu 2024 roku mówił, że jeszcze nie otrzymał pierwszej wersji tekstu.