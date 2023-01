Batman: Zagłada Gotham - zwiastun animacji. Lata 20. i magia w świecie Mrocznego Rycerza

fot. materiały prasowe

Batman: The Doom That Came to Gotham to film animowany inspirowany komiksem Batman. Zagłada Gotham z 2000 roku, którego autorami byli Mike Mignola, Richard Pace i Troy Nixey. Jest to alternatywna wersja historii Mrocznego Rycerza, która różni się od tego, co znamy. Osadzona jest ona w latach 20. XX wieku i dużą rolę odgrywają magiczne i mistyczne elementy.

Batmana: Zagłada Gotham - zwiastun

Batman: Zagłada Gotham

Batman: Zagłada Gotham - o czym jest film?

Bruce Wayne przez przypadek uwalnia pradawne zło. To wydarzenie przyspiesza jego powrót do Gotham po 20 latach. Jego Batman wierzy w naukę i logikę, ale teraz musi stawić czoło siłom o nadnaturalnych mocach niczym z książek Lovecrafta.

Te siły są wspierane przez słynnych wrogów i sojuszników dobrze znnych fanów Batmana, ale dopaowanych do tego świata pełnego magii i mistycyzmu. Zobaczymy zupełnie inne wersje takich postaci jak Ra's al Ghul, Green Arrow, Killer Croc, Mr. Freeze, Two Face czy James Gordon

Batman: The Doom That Came to Gotham - premiera w USA na Blu-ray i w VOD odbędzie się 28 marca 2023 roku.