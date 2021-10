Batman - analiza zwiastuna otwiera oczy na Gotham Reevesa. Easter eggi, głos Pattinsona i zagadki Riddlera

Warner Bros.

Batman podbił nie tylko tegoroczny DC Fandome, ale i serca i umysły fanów na całym świecie - w tym stwierdzeniu nie ma ani grama przesady, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę, z jak kapitalnym przyjęciem nowego materiału z filmu Matta Reevesa mamy do czynienia już teraz. Drugi zwiastun produkcji to kopalnia easter eggów i innych informacji, które pozwalają nam stworzyć zarys fabuły nadchodzącego obrazu. Zadanie to jest nadzwyczaj ciężkie - świat Mrocznego Rycerza jest bowiem przepełniony zagadkami.

Jaki plan naprawdę realizuje Riddler? Dlaczego w trailerze unika się pokazywania jego twarzy? Jak dużą rolę w historii odegra Pingwin? Czy za działaniami Edwarda Nashtona stoi znana z komiksów grupa złoczyńców? Dlaczego policja obraca się przeciwko Batmanowi? Kiedy rozgrywa się akcja filmu? Czy jest on fabularnie powiązany z Jokerem? Czy Bruce Wayne odkryje nie tylko zbrodnie Riddlera, ale i relacje swojego ojca, Thomasa, ze światem przestępczym?

Tak, drugi zwiastun Batmana rodzi znacznie więcej pytań niż dostarcza odpowiedzi. W ramach poniższej analizy próbujemy je odszukać, błądząc niejako po omacku i zdając sobie sprawę, że - podobnie jak w okraszającej materiał piosence Nirvany - "coś blokuje nam drogę". Być może na tym polega jednak piękno brutalnego, realistycznego aż do bólu i niezwykle magnetycznego świata Gotham nakreślonego przez Reevesa, w którym nawet głos Roberta Pattinsona jest tak naturalny, jak to tylko możliwe.

Batman - analiza zwiastuna, easter eggi, chaos w Gotham, zagadki Riddlera

Już pierwsze ujęcie zwiastuna potwierdza, że Matt Reeves na poziomie wizualnym będzie wyraźnie inspirował się konwencjami noir i neo-noir, wykorzystując tropy zawarte m.in. w produkcjach wchodzących w skład franczyzy „Blade Runnera”. To właśnie dlatego w rzeczonej scenie widzimy pokryte mgłą ulice, rozświetlane przez światło miejskich neonów, a całe Gotham – nie tylko w tej sekwencji – zanurzone jest w deszczu.