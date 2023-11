Battlestar Galactica online po raz pierwszy w Polsce! Gdzie oglądać na VOD?

foto. materiały prasowe

Platforma streamingowa SkyShowtime obrała strategię wzbogacania swojej biblioteki o klasyczne seriale, które królowały na małym ekranie w latach 70., 80. i 90. Ostatnio informowaliśmy Was, że abonenci mogą tam obejrzeć produkcje, takie jak Zagubiony w czasie, Colombo, Drużyna A czy Xena: wojownicza księżniczka. Teraz do tego grona dołączy kolejne kultowe dzieło science fiction. Chodzi o serial Battlestar Galactica – Classic z 1978 roku, którego pomysłodawcą był Glen A. Larson. Cały pierwszy sezon, liczący 21 odcinków, ma być dostępny na platformie od 1 grudnia. Nie wiadomo jeszcze, czy to oznacza, że w nadchodzących miesiącach widzowie będą mogli obejrzeć następne produkcje z tej serii – w tym serial Galactica 1980, który zakończył swój żywot raptem po 10 odcinkach. Na razie platforma SkyShowtime droczy się trochę ze swoimi abonentami, bo dała im jedynie pierwsze sezony kultowych seriali i nie śpieszy się z dodawaniem następnych.

Serial Battlestar Galactica cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem widzów. W obsadzie produkcji wystąpili: Richard Hatch, Dirk Benedict, Lorne Greene, Maren Jensen, Ed Begley Jr. czy Jane Seymour.

Battlestar Galactica – o czym jest serial?

W pewnej odległej części galaktyki cywilizacja ludzka tworzyła federację dwunastu planet, zwaną Dwunastoma Koloniami. Badania nad sztuczną inteligencją doprowadziły do stworzenia rasy cybernetycznych maszyn – Cylonów. Ich bunt doprowadził do wyniszczającego konfliktu. Po latach zmagań Cyloni wycofali się i zniknęli w przestrzeni kosmicznej, jednak wojna nie została zakończona. Kilkadziesiąt lat później postanowili zaatakować ponownie. Dzięki pomocy niejakiego Baltara, Cyloni uzyskali dostęp do systemów obronnych Dwunastu Kolonii i przypuścili szturm, w wyniku którego rasa ludzka została niemal doszczętnie zniszczona. Z pogromu ocalał jeden okręt bojowy starego typu – Battlestar Galactica – oraz pewna liczba statków cywilnych. Pod dowództwem komandora Adamy ocaleni ludzie podejmują się zadania odnalezienia na wpół mitycznej Trzynastej Kolonii, znanej też jako Ziemia.

Battlestar Galactica – zwiastun