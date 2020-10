Battlestar Galactica - powstaje kinowa wersja serialu. Na pokładzie reżyser Mrocznej Phoenix

materiały prasowe

Od dłuższego czasu wiadomo, że znaną serię SF czeka restart, w ostatnim czasie brakowało jednak nowych informacji związanych z jego rozwojem. Zdaniem The Hollywood Reporter planowany od lat projekt w końcu ma dojść do skutku: Battlestar Galactica doczeka się filmowej wersji, a do pracującej nad nią ekipy dołączył właśnie znany z serii X-Men Simon Kinberg. Napisze on scenariusz do filmu i zajmie się jego produkcją. Kolejnym znanym z nazwiska producentem będzie Dylan Clark. Całość zostanie zrealizowana pod skrzydłami studia Universal.

Szczegóły fabuły są nieznane, oczekuje się jednak bezpośredniego nawiązania do serialu i opowieści o kosmicznych koloniach zamieszkiwanych przez ludzi, którzy toczą wojnę z Cylonami.

Niezależnie od filmu trwają pracę nad nową wersją serialu, za którą odpowiadają m.in. Sam Esmail (Mr. Robot) oraz Michael Lesslie (jest on scenarzystą i showrunnerem). Za całość odpowiada serwis Peacock. Serial nie zamierza kontynuować wątków znanych z poprzednich odsłon, a całkowicie zresetować linię czasu i opowiedzieć historię od nowa.