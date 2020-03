Batwoman - asystentka produkcji serialu została sparaliżowana po wypadku na planie

Asystentka produkcji, która pracowała przy serialu The CW Batwoman została sparaliżowana od pasa w dół w wyniku tragicznego wypadku, który miał miejsce na planie projektu. 30-letnia Amanda Smith pracowała pod wiaduktem Georgia w Vancouver, w czasie zdjęć do serialu 11 marca, gdy kosz podnośnika został przypadkiem opuszczony na jej głowę. Workers Compensation Board of British Columbia (WorkSafeBC) wszczęła dochodzenie w sprawie tego incydentu.

Dla przypomnienia produkcja opowiada o losach Kate Kane, mścicielki chroniącej Gotham City należącej do Batman Family, kuzynki Bruce'a Wayne'a wyrzuconej z West Point, gdy odkryto jej preferencje seksualne. W serialu bohaterka walczy z przestępczym światkiem Gotham City, jednak przy tym mierzy się również ze swoimi własnymi demonami. Kate powraca po latach do Gotham, gdy miasto pod nieobecność Batmana zostaje zaatakowane przez niebezpieczny gang. Teraz będzie musiała ochronić mieszkańców i swoich bliskich przed złem.

W obsadzie znajdują się Ruby Rose, Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson i Nicole Kang.