Supergirl i Batwoman - co w kolejnych odcinkach seriali? [ZDJĘCIA]

15 marca na antenie stacji The CW zadebiutuje 15. odcinek 5. sezonu serialu Supergirl. Został on zatytułowany Reality Bytes. W nim współlokatorka Nii (Nicole Maines), Yvette (gościnnie Roxy Wood), zostaje zaatakowana przez mężczyznę nienawidzącego Dreamer. Napastnikowi nie podoba się, że jest osobą transseksualną i chce, żeby przestała być superbohaterem. Supergirl wspiera Dreamer i otrzymuje dodatkową pomoc Brainy'ego. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z odcinka.

Tego samego dnia na antenie The CW pojawi się 15. odcinek 1. sezonu serialu Batwoman. Został on zatytułowany Off With Her Head. W nim na jaw wychodzi coraz więcej mrocznych sekretów z przeszłości Alice i jej rodziny, gdy Cartwright dzieli się swoją opowieścią z Kate. W tym czasie Mary i Luke podążają śladem zabójcy Beth. Zdjęcia z odcinka są dostępne w poniższej galerii.

Supergirl 5 odcinek 15