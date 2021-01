Batwoman - co z crossoverem serialu z Superman & Lois? Zdjęcia z 2. odcinka 2. sezonu

Źródło: The CW

Już 17 stycznia zadebiutuje 2. sezon serialu Batwoman na The CW. Tym razem jednak kostium tytułowej bohaterki przywdzieje nie Kate Kane lecz Ryan Wilder, w którą wciela się Javicia Leslie. Główną antagonistką nowej odsłony będzie Safiyah Sohail, piratka pochodząca z wyspy Coryana, która przybywa do Gotham ze swoim gangiem.

Dziś do sieci trafiły zdjęcia z drugiego odcinka zatytułowanego Prior Criminal History. Ten pojawi się 24 stycznia. Wskazują na starcie między Alice, Julią Pennyworth i tytułową bohaterką. Zobaczcie:

Batwoman - 2. sezon

W maju 2020 roku ujawniono, że planowany jest crossover, w którym Superman spotka Batwoman. Jednak ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, stacja The CW miała zmienić zdanie. Jak podaje TVLine, projekt został odwołany. To nie jest dobra wiadomość dla innych tego typu pomysłów, ponieważ w komunikacie czytamy, że w obecnej sytuacji nie jest możliwe mieszanie ekip produkcyjnych i zwyczajnie związane jest to ze zbyt dużym ryzykiem. Być może jednak w przyszłym roku fani otrzymają podobny crossover z lubianymi postaciami.