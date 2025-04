Tej aktorki zabrakło w filmie Księgowy 2. Reżyser uspokaja - jej postać wróci!

fot. Netflix

W Księgowym 2 znów zobaczyliśmy Bena Afflecka i Jona Bernthala w akcji, natomiast nie dołączyła do nich Anna Kendrick. W wywiadzie dla The New York Timesa reżyser franczyzy zapewnił, że wciąż ma plany na przywrócenie jej bohaterki, Dany Cummings, w 3. części serii. Przypomnijmy, że w 1. części była ukochaną Christiana Wolffa.

Gavin O'Connor powiedział, że już wstępnie rozmawiał ze scenarzystą Billem Dubuque o tym, jak będą mogli sprowadzić Annę Kendrick z powrotem.

- Może Christianowi w końcu uda się odzyskać miłość, na którą zasługuje.

Do rozmowy włączył się Ben Affleck, który "ma szczerą nadzieję, że Anna nadal ich lubi". Reżyser odparł, że już pisał do aktorki, która wyraziła chęć powrotu, jeśli tylko oni tego zechcą.

O'Connor intencjonalnie nie zaprosił Kendrick do udziału w Księgowym 2, co wyjaśnił w rozmowie z Entertainment Weekly. Wyczekiwany sequel miał skoncentrować się na emocjonalnej więzi między braćmi, stąd zabrakło przestrzeni na wątek Dany.

Księgowy 2 - fabuła

Akcja nabiera tempa w momencie, w którym były szef Mediny (Cynthia Addai-Robinson) zostaje zabity przez nieznanych zabójców. Bohaterka jest zmuszona skontaktować się z Christianem (Ben Affleck), żeby pomógł jej odnaleźć sprawców. Dołącza do nich brat mężczyzny, Brax (Jon Bernthal). W trójkę będą musieli rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa, a im bliżej są poznania prawdy, tym więcej znajdzie się osób, które będą chciały położyć kres ich poszukiwaniom.

