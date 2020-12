Batwoman - na pewno czekacie na 2. sezon. Dla niecierpliwych mamy nowe zdjęcia (w tym Batmobil)

The CW

Wśród naszych Czytelników niemal na pewno znajduje się przynajmniej jedna osoba, która z niecierpliwością wypatruje 2. sezonu Batwoman - jeśli nasze założenie nie jest zgodne z prawdą, no cóż, samo życie. To ostatnie dało się mocno we znaki Ruby Rose, która postanowiła odejść z obsady produkcji. Zniknięcie Kate Kane ma zostać wytłumaczone w pierwszym odcinku kolejnej odsłony serii.

Wiemy, że podczas jej nieobecności pelerynę tytułowej heroiny odnajdzie Ryan Wilder, w której rolę wcieli się Javicia Leslie. Możemy liczyć także na więcej zaskoczeń: w serialu pojawi się "Bruce Wayne", którym ostatecznie okaże się ukrywający swoją prawdziwą tożsamość złoczyńca Tommy Elliot aka Hush. Nowe zdjęcia promocyjne wyjawiają, że w Jaskini Nietoperza natrafi on m.in. na Batmobil. Ale na tym nie koniec - spójrzcie sami:

Batwoman - zdjęcia z 2. sezonu

Pierwszy odcinek 2. sezonu serialu Batwoman zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych na antenie stacji The CW już 17 stycznia przyszłego roku.