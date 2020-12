Gal Gadot o premierze Wonder Woman 1984 w HBO Max: Przed pandemią byłabym wściekła

Warner Bros.

W Stanach Zjednoczonych Wonder Woman 1984 już 25 grudnia będzie miała jednoczesną premierę w otwartych w tym kraju kinach i na platformie HBO Max. Posunięcie firmy Warner Bros. w tej sprawie, uzupełnione jeszcze decyzją o hybrydowym modelu wypuszczania filmów w przyszłym roku, wydaje się na zawsze przeobrażać nasze postrzeganie obcowania z dziełem kinowym. W sieci trwają liczne spory na temat tego, czy zmiany na tym polu w perspektywie długofalowej będą dla kin szansą na przetrwanie czy też staną się raczej gwoździem do ich trumny. Do tego typu głosów w wywiadzie dla Los Angeles Times postanowiła odnieść się teraz Gal Gadot:

Przed pandemią byłabym zwyczajnie wściekła, z furią i do samego końca walcząc o premierę kinową. Jednak żyjemy w czasach epidemii, wszyscy o tym wiemy. Mam nadzieję, że gdy ona się zakończy, te wszystkie cudowne, wielkie filmy z wspaniałymi twórcami i aktorami będą wyświetlane w kinach. Niespecjalnie widzę to, by te wchodzące w skład dużych franczyz produkcje powstawały z myślą o platformach streamingowych - pełne doświadczenie na tym polu oferują tylko kina. Mocno wierzę, że po pandemii wszystko wróci na tym polu do normy.

Znamy już także plany Warner Bros. na dystrybucję Wonder Woman 1984 w Wielkiej Brytanii. Film wszedł w tym kraju do kin 16 grudnia i pozostanie w nich do 13 stycznia - później brytyjscy widzowie będą mogli zobaczyć produkcję w różnorakich serwisach VOD (platforma HBO Max nie jest tam jeszcze dostępna). Zwraca się uwagę, że na Wyspach w tej chwili działa jedynie 1/4 kin - w samym Londynie wszystkie pozostają jednak zamknięte.

Z kolei reżyserka obu części Wonder Woman, Patty Jenkins, wyjawiła, że musiała zmienić zakończenie pierwszego filmu po naleganiach ze strony decydentów Warner Bros.:

Pierwotne zakończenie pierwszego filmu miało mniejszą skalę, ale studio doprowadziło do tego, że zmieniłam je w ostatniej chwili. (...) Zgodziłam się jednak na to.

Polską premierę Wonder Woman 1984 w kinach ustalono na 22 stycznia.