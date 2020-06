Batwoman: sezon 2 - nowa aktorka nie zagra tej samej postaci co Ruby Rose! Zaskakujące informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gdy Ruby Rose odeszła z Batwoman po emisji pierwszego sezonu, producenci mówili, że obsadzą w głównej roli nową aktorkę. Wszyscy założyli, że chodzi o recasting, czyli obsadzenie innej osoby w tej samej roli. Okazuje się to nieprawdą.

Jak donosi The Hollywood Reporter, który potwierdza wcześniejsze informacje z reddita i Decidera - twórcy zmienią główną bohaterkę serialu. Nie będzie nią Kate Kane grana przez Ruby Rose w pierwszym sezonie.

Według opis nowa bohaterka ma nazywać się Ryan Wilder - jest sympatyczną, troszkę głupkowatą, niepoukładaną i nieokiełznaną kobietą. W żadnym wypadku ma nie przypominać Kate Kane, kobiety, która przed nią była Batwoman. Nie miała łatwego życia i nie miała nikogo, kto mógł ją sprowadzić na dobra drogę. Przez lata była przemytniczką narkotyków, która jakimś cudem nie została pojmana przez policję Gotham. Ukrywa swoje wewnętrzne cierpienie za złymi nawykami. Jest dziewczyna, która ukradłaby mleko dla bezdomnego kota, ale jednocześnie potrafiłaby zabić gołymi rękoma. Ryan jest najgroźniejszym typem wojowniczki: ma bardzo duże umiejętności, ale jednocześnie nie jest zdyscyplinowana. Wśród cech charakterystycznych wymieniają: wysportowana, podchodzi do wielu spraw z pasją, nieokrzesana i omylna. Otwarcie jest też lesbijką.

Nie wyjawiono, jakie fabularne wydarzenia mają doprowadzić do zmiany postaci noszącej miano Batwoman. Przypomnijmy, że pomimo fatalnych recenzji i krytyki widzów, Batwoman przeszła do historii jako pierwszy serial fabularny z homoseksualną superbohaterką w głównej roli.

Według nieoficjalnych informacji Ruby Rose odeszła z Batwoman, bo nie była szczęśliwa. Nie mogła sobie poradzić z długimi i intensywnymi godzinami pracy na planie takiego serialu, a to doprowadziło do tworzenia przez nią złej atmosfery i konfliktów. Obie strony nie mogły dojść do porozumienia i się pożegnały.

Batwoman - premiera 2. sezonu dopiero w 2021 roku. Serial został opóźniony przez pandemię koronawirusa.