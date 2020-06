Batwoman - nowa postać w tytułowej roli. Showrunnerka komentuje

Źródło: materiały prasowe

Ruby Rose wcielająca się w 1. sezonie w postać Batwoman, zdecydowała się odejść z produkcji. Zaraz potem producenci ogłosili, że w głównej roli obsadzą nową aktorkę. Okazało się jednak, że twórcy chcą całkiem zmienić postać zakładającą kostium bohaterki. Nie będzie nią Kate Kane grana przez Ruby Rose w pierwszym sezonie.

Podczas Festiwalu ATX realizowanego online, showrunnerka serialu, Caroline Dries, zdradziła kulisy tego pomysłu. Okazuje się, że początkowo twórczyni chciała zmienić tylko odtwórczynię głównej roli, ponieważ są już zaplanowane pierwsze odcinki 2. sezonu. Przyrównała to do telenoweli, gdzie często dokonywane są podobne zabiegi.

fot. Bettina Strauss/The CW

Później jednak skontaktowała się z producentem, Gregiem Berlanti. Ten poradził jej, aby nieco inaczej podejść do tej sytuacji.

(...) Jednak Greg skontaktował się ze mną i jest on wiele mądrzejszy ode mnie w takich sprawach i doradził: Wiesz, myślę, że powinniśmy po prostu zrestartować postać pod kątem rebootu Batwoman z zupełnie inną bohaterką. Po to, aby uszanować to, co Ruby zrobiła jako Kate Kane.

Według opisu nowa bohaterka ma nazywać się Ryan Wilder - jest sympatyczną, troszkę głupkowatą, niepoukładaną i nieokiełznaną kobietą. W żadnym wypadku ma nie przypominać Kate Kane, kobiety, która przed nią była Batwoman. Nie miała łatwego życia i nie miała nikogo, kto mógł ją sprowadzić na dobra drogę. Przez lata była przemytniczką narkotyków, która jakimś cudem nie została pojmana przez policję Gotham. Wśród cech charakterystycznych wymieniają: wysportowana, podchodzi do wielu spraw z pasją, nieokrzesana i omylna. Otwarcie jest też postacią homoseksualną.