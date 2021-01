Batwoman - nowe zdjęcia z premierowego odcinka 2. sezonu

fot. The CW

Premiera 2. sezonu Batwoman zbliża się wielkimi krokami. Fani z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków serialu, aby sprawdzić, jak w tytułowej roli wypadnie Javicia Leslie. Aktorka zastąpiła Ruby Rose, która podjęła decyzję o odejściu z produkcji po zakończeniu pierwszego sezonu. Ryan Wilder, w którą wciela się Leslie jest postacią specjalnie stworzoną na potrzeby serialu, co oznacza, że ta superbohaterka nie pojawiała się w komiksach. Zniknięcie Kate Kane będzie jednym z fabularnych motywów.

Premierowy odcinek 2. sezonu nosi tytuł What Happened to Kate Kane, czyli Co stało się z Kate Kane. Obejrzyjcie nowe zdjęcia z pierwszego epizodu nowej serii Batwoman.

Batwoman - galeria

Batwoman

Batwoman - premiera światowa odbędzie się 17 stycznia 2021 roku. W Polsce trafi na HBO GO 19 stycznia.