Batwoman - ujawniono kolejnego złoczyńcę 2. sezonu serialu. To antagonista znany z kina

Premiera 2. sezonu serialu The CW Batwoman widnieje już na horyzoncie. W nowej odsłonie kostium tytułowej bohaterki przywdzieje nowa postać, Ryan Wilder. Antagonistką 2. sezonu ma być piratka Safiyah Sohail, która przybywa do Gotham ze swoim gangiem. Okazuje się jednak, że głównym złoczyńcą 2. sezonu będzie ktoś inny. W rozmowie z EW showrunnerka serialu, Caroline Dries wyjawiła, że to Czarna Maska i jego gang False Face Society będą głównymi złymi najnowszej odsłony produkcji. W Gotham City pojawi się niebezpieczny narkotyk Snakebite, za który odpowiada wspomniana grupa. Wilder będzie chciała się zemścić na przestępcach. Warto wspomnieć, że w 2020 roku Czarna Maska zadebiutował w kinie. Konkretnie chodzi o film Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn), w którym w czarny charakter wcielił się Ewan McGregor.

Zatem najprawdopodobniej Czarna Maska nie będzie jedynym, znanym już fanom filmów złoczyńcą jakiego spotkamy w 2. sezonie. Otóż jakiś czas temu w sieci pojawiła się plotka, że Ryan Wilder przywdzieje kostium Batwoman po tym jak jej matka zostanie zabita przez Jonathana Crane'a aka Stracha na Wróble.