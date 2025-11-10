Reklama
Dyrektor generalny BBC podaje się do dymisji. Donald Trump triumfuje

Dyrektor generalny w obliczu ostatnich kontrowersji w sprawie filmu dokumentalnego z Donaldem Trupem zdecydował się podać do dymisji. To nie jedyne zwolnienie w szeregach BBC. Prezydent Stanów Zjednoczonych święci sukces w mediach społecznościowych.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
bbc
Donald Trump The Australian
BBC to największy na świecie nadawca radiowo-telewizyjny, w którym doszło do zwolnień dwóch ważnych osób. Wszystko to w obliczu rozmaitych kontrowersji z ostatnich miesięcy. Czarę goryczy przelało złe zmontowanie wypowiedzi Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, w emitowanym filmie dokumentalnym. Szeregi BBC opuścił dyrektor generalny BBC Tim Davie oraz dyrektor wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness. Oboje podali się do dymisji po naciskach obozu Donalda Trumpa i jego zwolenników.

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

BBC znajdowało się w ogniu krytyki już od jakiegoś czasu, począwszy od stronniczego przedstawienia sytuacji w Strefie Gazy w swoich materiałach. Czarę goryczy przelał film dokumentalny, w którym zmanipulowano wypowiedź Donalda Trumpa w sprawie "szturmu na Kapitol" z 6 stycznia 2021 roku. Wypowiedź prezydenta USA brzmiała następująco w materiale BBC:

Pójdziemy razem na Kapitol. Będę tam z wami i będę walczyć. Będziemy walczyć jak diabli, a kto tego nie zrobi, to niedługo nie będzie mieć kraju.

Chociaż słowa "walczyć jak diabli" pojawiły się w późniejszym fragmencie wypowiedzi Trumpa, to oryginalny kontekst był zdecydowanie inny:

Pójdziemy tam razem i będę tam z wami. Przejdziemy po kim będziecie chcieli, ale pójdziemy na Kapitol i zachęcimy naszych odważnych senatorów i kongresmenów.

O całej sprawie poinformował The Telegraph, do którego trafił mail zawierający ocenę doradcy BBC ds. standardów, który wyliczył w nim popełnione błędy. Gdy sprawa wyszła na jaw, obóz polityczny Donalda Trumpa i jego administracja zaatakowała BBC. W obliczu presji i kontrowersji, Tim Davie zdecydował się na rezygnację. Potem w jego ślady poszła Deborah Turness. Zarząd BBC był zdziwiony decyzją swojego dyrektora generalnego. Nikt w firmie nie chciał doprowadzić do jego zwolnienia i cieszył się wsparciem i zaufaniem zarządu. Ostatecznie przeważyły czynniki osobiste i presja, która spoczywała na jego barkach. Ostatnie kontrowersje napiętrzyły się, a Davie postanowił zrezygnować ze swojego stanowiska i pomóc w przekazaniu obowiązków nowemu dyrektorowi generalnemu w ciągu nadchodzących miesięcy.

Donald Trump poszczycił się już swoim zwycięstwem w mediach społecznościowych:

CZOŁOWE postaci w BBC, w tym TIM DAVIE, SZEF, zdecydowali się odejść/ZOSTALI WYRZUCENI, ponieważ przyłapano ich na manipulowaniu moją bardzo dobrą (PERFEKCYJNĄ) przemową na temat 6 stycznia. Dziękuję The Telegraph za zdemaskowanie tych skorumpowanych "dziennikarzy". To bardzo nieszczerzy ludzie, którzy chcieli wpłynąć na wynik elekcji. Na domiar złego są z obcego kraju, który wiele osób postrzega jako naszego sojusznika numer jeden. Co za okropna rzecz dla demokracji!

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  donald trump 
bbc
