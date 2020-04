Będzie dobrze, kochanie - TVP wyemituje nowy serial nagrany w domach aktorów

Serial Będzie dobrze, kochanie opowiada historię dwóch rodzin. Głównymi bohaterami są młodzi narzeczeni – Justyna (Wiktoria Gąsiewska) i Artur (Filip Gurłacz), którzy mieli zaplanowany ślub i huczne wesele, jednak epidemia pokrzyżowała ich plany. Jakby tego było mało, Artur utknął w Australii. Wyjechał tam do pracy, miał wrócić do Polski na miesiąc przed ślubem... Narzeczeni boją się nie tylko tego, że nie wezmą ślubu, ale również, że nie zobaczą się przez długie miesiące. Walczą o to, by w końcu być razem.

Oprócz wspomnianej dwójki w obsadzie znajdują się również Ilona Ostrowska, Dorota Chotecka, Jacek Lenartowicz, Tomasz Sapryk, Bożena Dykiel i Anna Dereszowska. Autorami pomysłu są Bartosz Kubera – reżyser serialu i Krzysztof Gureczny, który wraz z Mirką Szawińską i Rafałem Skarżyckim są scenarzystami.

Będzie dobrze, kochanie - premiera serialu 23 kwietnia. Produkcja będzie emitowana w czwartki i piątki, o godz. 20:40 w TVP2, dwa odcinki każdego dnia. Serial liczy 20 odcinków, każdy trwa 13 minut.