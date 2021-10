Being the Ricardos - zwiastun filmu Amazona. Kidman i Bardem za kulisami popularnego sitcomu

fot. screen z YouTube

Being The Ricardos to nowy film, za który odpowiada uznany w Hollywood scenarzysta i od kilku lat reżyser, Aaron Sorkin (The Social Network, Proces Siódemki z Chicago). Amazon, dla którego powstał projekt wypuścił do sieci pierwszą zapowiedź produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterami filmu są Lucille Ball i Desi Arnaz, gwiazdy popularnego w USA sitcomu I Love Lucy. Produkcja zabierze widzów za kulisy jednego tygodnia pracy przy projekcie. Film ujawnia dramat, którego fani programu nie widzą. Obraz pokazuje złożony, romantyczny i zawodowy związek głównych bohaterów sitcomu oraz zagląda między innymi do pokoju scenarzystów, aby odkryć ciemne sekrety produkcji. Lucille i Desi stają bowiem przed kryzysem, który może zakończyć ich karierę.

W rolach głównych występują Nicole Kidman i Javier Bardem. Ponadto w obsadzie znajdują się JK Simmons, Jake Lacy, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Clark Gregg i Nelson Franklin.

Being the Ricardos - premiera filmu na platformie Amazon Prime Video 21 grudnia.