Zdjęcie z planu sequela Koszmaru minionego lata. Sarah Michelle Gellar służy pomocą przy filmie

Koszmar minionego lata doczeka się sequelu, za którego reżyserię odpowiada Jennifer Kaytin Robinson. W filmie wystąpią Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers i Jonah Hauer-King. Do swoich ról znanych z pierwszej części z serii powracają Jennifer Love Hewitt oraz Freddiem Prinze Jr.

Obecnie trwają zdjęcia do nowego slashera, a Sarah Michelle Gellar udostępniła fotografię z planu, gdzie znajduje się krzesło z logiem I Know What You Did Last Summer. Aktorka znana z serialu Buffy: Postrach wampirów oraz Krzyku 2, podpisała zdjęcie "Scooby Doo 3 już wkrótce". To zabawne nawiązanie do tego, że jej bohaterka z horroru z 1997 roku zginęła, co potwierdziła wcześniej w rozmowie z magazynem People. Nie wróci do roli w sequelu.

Warto jednak wspomnieć, że Gellar prywatnie jest żoną Freddiego Prinze Jr., a także przyjaźni się z reżyserką, stąd jej obecność na planie filmu.

Moja najlepsza przyjaciółka [Jennifer Kaytin Robinson] reżyseruje ten film, więc żartujemy, że mam nieoficjalną pracę, czyli stanowię ciągłość akcji. Więc zawsze mówię jej: "Cóż, to mogłoby się zdarzyć, albo to nie zdarzyłoby się w przypadku tych postaci", więc posiadam nieoficjalne stanowisko pracy.

Sequel Koszmaru minionego lata trafi do kin 18 lipca 2025 roku.